Conceicao scatenato: il primo sigaro in rossonero - VIDEO

Conceicao è scatenato negli spogliatoi dopo la vittoria contro l’Inter che è valsa il primo trofeo da allenatore del Milan

Primo trofeo da allenatore del Milan e primo sigaro rossonero. Così Sergio Conceicao festeggia la vittoria contro l’Inter dopo una straordinaria rimonta che è valsa la conquista della Supercoppa Italiana.

Negli spogliatoi il portoghese si è concesso un ballo scatenato con il sigaro in bocca, come fece ai tempi del Porto in un video che è diventato iconico, come riporta Fabrizio Romano.