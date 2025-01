Conceicao Milan, l’ultima indiscrezione sul futuro del tecnico spiazza i tifosi! Conferma solo in un caso

Condividi via email

Conceicao Milan, clamorosa indiscrezione sul futuro del tecnico portoghese: senza Champions futuro in rossonero a rischio

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è una clamorosa indiscrezione in casa Milan in relazione al possibile mancato raggiungimento della qualificazione Champions nella prossima stagione.

Anche il futuro di Conceiçao, al netto dell’anno e mezzo di contratto, passa parecchio – se non del tutto – da quel quarto (o quinto) posto Champions. Serve dunque una netta inversione di tendenza per evitare l’ennesima rivoluzione estiva targata Cardinale in casa rossonera.