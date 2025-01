Conceicao Milan, l’indiscrezione da Riyad agita i tifosi! Può saltare la semifinale, ecco perchè

Conceicao Milan, clamorosa indiscrezione da Riyad: il tecnico ha ancora 39 di febbre e potrebbe saltare la semifinale

Importante indiscrezione riportata da Sport Mediaset in vista di Juve-Milan, seconda semifinale di Supercoppa Italiana in programma questa sera alle 20 a Riyad.

La presenza di Sergio Conceicao, nuovo allenatore rossonero, è però in forte dubbio: il portoghese ha ha ancora la febbre, ma farà di tutto per essere in panchina. Se non dovesse farcela, a guidare il Milan contro i bianconeri sarà uno dei suoi due vice (João Costa e Siramana Dembele).