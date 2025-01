Conceicao Milan, l’esordio è da sogno: «In panchina con la febbre, vincere così significa essere fortunati. Azzecca i cambi e sfrutta gli episodi»

Conceicao Milan, l’esordio è da sogno: i voti in pagella del nuovo allenatore dopo la vittoria contro la Juve in Supercoppa Italiana

Buona la prima per Conceicao al Milan. Il nuovo allenatore dei rossoneri ha ricevuto tutti voti positivi in pagella dopo l’esordio vincente contro la Juve in Supercoppa Italiana.

GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – Ha la febbre, ma va in panchina e dopo 10 minuti…via il giubbotto. Spinge con le urla la squadra e azzecca le sostituzioni e il cambio di modulo.

TUTTOSPORT 6.5 – Vincere con un autogol così significa essere fortunati. Che non guasta mai. Squadra tignosa come lui.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – Vince la sua prima gara da allenatore del Milan, azzeccando i cambi e sfruttando gli episodi per girare l’inerzia.