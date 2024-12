Conceicao Milan, c’erano già stati contatti in estate? L’allenatore svela tutto

Conceicao Milan, c’erano già stati dei contatti in estate? L’allenatore svela tutto anche sull’addio al Porto in conferenza stampa

Conceicao ha commentato le voci secondo cui in estate il Milan aveva già avuto dei contatti per portarlo a Milano come successore di Pioli dopo l’addio al Porto.

CONTATTI ESTIVI COL MILAN – «Col Porto non è stata un’uscita facile, non ne voglio parlare. Il timing per me non è una cosa importante: estate, inverno, ogni settimana sono stato contattato da qualcuno in Portogallo e lo scrivevano. Il timing del Milan nemmeno è importante. Sono arrivato ieri e ci siamo allenati, oggi c’è la presentazione per il rispetto che abbiamo per voi e per i tifosi. È stato tutto molto veloce. Sono venuto al Milan perché alleno una delle migliori squadre del mondo a livello storico: è un piacere venire ad allenare il Milan».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI CONCEICAO