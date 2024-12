Conceicao Milan, che attacco di Criscitiello! Parole pesantissime sulla società rossonera

Conceicao Milan, clamoroso attacco di Michele Criscitiello alla società rossonera: c’entrano Conte e De Zerbi, le dichiarazioni

Continua a far discutere la scelta del Milan di affidare la panchina a Sergio Conceicao dopo l’esonero di Paulo Fonseca, arrivato ufficialmente nella giornata di oggi. Queste le parole di Michele Criscitiello, noto giornalista:

PAROLE – «Se in estate hai Conte o De Zerbi sotto Casa Milan e scegli Fonseca significa che non conosci la Serie A e non conosci il valore del Milan. Conceiçao, quando la toppa è peggio del buco».