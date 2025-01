Conceicao Milan, il tecnico portoghese cerca una scossa

Condividi via email

Conceicao Milan, la sconfitta di ieri è un macigno per i rossoneri. Il mister ora cerca di scuotere l’ambiente milanista

La sconfitta contro la Dinamo Zagabria rappresenta un piccolo (grande) fallimento per la squadra di mister Sergio Conceicao. In casa Milan è necessario trovare una nuova svolta dopo l’arrivo del portoghese, stando a quanto riportato da Repubblica, le parole dell’ex Porto sono volte proprio in questo senso.

Al momento le strade percorribili sembrano due: un intervento sul calciomercato con un acquisto che possa dare una svolta (esempio Gimenez) oppure una rivoluzione interna, con un cambio di gerarchie tra i calciatori.