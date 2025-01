Conceicao Milan, l’aneddoto prima dell’Inter è sbalorditivo! La mossa del portoghese per caricare la squadra

Conceicao Milan, clamoroso aneddoto prima della finale vinta contro l’Inter: il tecnico ha preparato in questo modo la sua squadra

Clamoroso retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, sulla vigilia della finale di Supercoppa Italiana vinta dal Milan contro l’Inter.

Conceiçao, che di suo è maniacale, un po’ alla Conte, la sera della vigilia ha portato tutta la squadra in sala video. Niente film in camera, partite a carte, PlayStation. Il Milan dalle 21.30 per circa un’ora ha guardato il film di Lautaro, Barella, Calhanoglu, Bastoni.