Conceicao Milan, l’aneddoto da Milanello: regole ferree e intransigenza. La notizia lascia completamente di stucco

Conceicao Milan, aneddoto da Milanello che non ammette repliche: ecco tutte le richieste del tecnico portoghese ai suoi giocatori

Clamorosa notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, sull’impatto di Sergio Conceicao nel mondo Milan.

Ai suoi Conceicao chiede serietà e applicazione. In campo e… fuori. Un esempio? Tutti i giocatori del Milan vengono pesati ogni giorno prima di colazione. La forma fisica e l’alimentazione sono i requisiti minimi per un atleta d’alto livello, perciò gli sgarri non sono tollerati