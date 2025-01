Conceicao in conferenza, messaggio diretto ai tifosi del Milan: le parole del mister sono da brividi

Conceicao nella conferenza stampa della vigilia di Milan Girona ha mandato un bel messaggio a tutto l’ambiente milanista

Mister Sergio Conceicao, nella conferenza stampa di presentazione di Milan–Girona, match di Champions League, ha mandato un messaggio ai tifosi rossoneri. Queste le sue parole:

MESSAGGIO PER I TIFOSI – «È un messaggio anche per i tifosi, l’anima del club: in questo momento siamo questi, devono appoggiarci, devono essere il dodicesimo uomo. Anzi, il primo. Senza di loro il club non esiste. Senza l’anima degli appassionati non esiste il club. Io farò di tutto, i giocatori faranno di tutti, ma c’è bisogno del loro supporto».