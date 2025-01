Conceicao sul mercato: «I cambi della Juve diversi dai nostri: stiamo parlando con la società»

Condividi via email

Conceicao nella conferenza stampa post Juventus Milan ha parlato di vari argomenti, tra questi ovviamente anche il mercato

Al termine di Juventus–Milan, Sergio Conceicao è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:

MERCATO – «Stiamo parlando con la società, se avete visto i cambi della Juve sono diversi dai nostri. Non manca la benzina perché siamo a gennaio e dobbiamo giocare. Io non trovo scuse sul mercato, ovviamente vorrei qualcosa in più e ne stiamo parlando»