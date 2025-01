Conceicao sulla difesa: «Abbiamo commesso degli errori: c’è da migliorare su questi punti!»

Conferenza stampa Conceicao: il tecnico portoghese presenta la sfida di domani in campionato contro il Cagliari. Le parole da San Siro

PROBLEMI DIFENSIVI – «Senza dubbio. Una delle cose che non sono andate è che abbiamo commesso errori anche sul pressing, con il timing e la zona scelta. Ci sono cose che dobbiamo migliorare senza dubbio. Il modo di vivere un successo secondo me è pensare subito che ne abbiamo un altro davanti a noi, molto più importante di quello che abbiamo passato. Ho goduto, ho anche ballato, ma nell’aereo già pensavo a come far stare calmi i ragazzi e che la partita più importante è il Cagliari domani».