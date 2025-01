Conceicao in conferenza stampa: «Con Calabria è successo questo. Mercato? Non mi tiro indietro»

Conceicao è intervenuto in conferenza stampa al termine di Milan Parma. Tanti gli argomenti trattati del mister rossonero:

Nel post partita di Milan–Parma, ventiduesima giornata di Serie A, Sergio Conceicao è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

SU CALABRIA – «Vedo le partite e le sento con molta passione. C’era un po’ di adrenalina in più. C’è stata una situazione di gioco di cui ho parlato con Calabria e c’è stata qualche parola di troppo secondo me. I calciatori per me sono tutti importanti, come una famiglia. Se io ho un figlio che si comporta male, glielo dico. E qui è lo stesso. Non c’è ipocrisia: ci diciamo le cose da uomini. Vero, non è stato bello, ma nel calcio ci sta, non siamo in Chiesa»

SULLA RIMONTA – «Preferisco vincere normalmente. Non si può dormire durante la settimana, bisogna sempre allenarsi al massimo. Abbiamo cercato il gol fino alla fine contro un bel Parma. Ci sono cose da migliorare, ma ci sono cose positive anche»

SU THEO E LEAO – «Cosa posso fare per migliorare la partita? Può succedere una giornata meno brillante di Theo e Leao. I nomi per me non sono importanti. Pensavo ci fosse bisogno di qualcosa di diverso. Theo e Leao sono stati molto importanti e lo saranno: giocheranno a Zagabria. Quindi niente di importante»

SUL MERCATO – «Vedremo, dopo la Juventus ho detto che serviva qualcosa in più e non mi tiro indietro»