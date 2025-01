Conceicao in conferenza: «Mi assumo io le responsabilità. Mercato? Lo stiamo facendo con la società»

Condividi via email

Conceicao nella conferenza stampa post Juventus Milan ha parlato di vari argomenti, tra questi ovviamente anche il mercato

Al termine di Juventus–Milan, Sergio Conceicao è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:

ASPETTO PSICOLOGICO – «Il primo passo da fare è quello di voler vincere la partita. Abbiamo fatto un buon primo tempo con tante occasioni per segnare. La Juventus è arrivata davanti a Mike 3 volte. Nel secondo tempo è uscito fuori il Milan che già conoscevate. Sono il colpevole e mi prendo le mie responsabilità»

MESSAGGIO DELLA SQUADRA – «Sì sono preoccupato, sto pensando a cosa fare per cambiare l’ambiente nello spogliatoio e nella squadra. Devono guardarsi allo specchio e decidere cosa fare»

MERCATO – «Stiamo parlando con la società, se avete visto i cambi della Juve sono diversi dai nostri. Non manca la benzina perché siamo a gennaio e dobbiamo giocare. Io non trovo scuse sul mercato, ovviamente vorrei qualcosa in più e ne stiamo parlando»