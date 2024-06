Comunicato Milan Jimenez, UFFICIALE l’acquisizione a titolo DEFINITIVO dal Real Madrid: l’ANNUNCIO del club rossonero

Dopo quello del Real Madrid, arriva anche il comunicato del Milan che ufficializza l’aver esercitato l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo di Alez Jimenez. Il terzino spagnolo è adesso a tutti gli effetti un giocatore rossonero. Di seguito l’annuncio.

LA NOTA – AC Milan è lieto di annunciare di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Alejandro Jiménez Sánchez dal Real Madrid.

Jiménez, nato a Madrid l’8 maggio 2005 e formatosi nel Settore Giovanile dei Blancos, è arrivato al Milan nella scorsa stagione, dove ha collezionato 19 presenze con la Primavera e contribuito al percorso europeo della formazione Under 19 rossonera fino alla Finale di Youth League. Il calciatore spagnolo ha debuttato in Prima Squadra il 2 gennaio 2024 in Coppa Italia contro il Cagliari, arrivando a totalizzare 5 presenze.

Alejandro Jiménez Sánchez ha firmato un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2028, con diritto di opzione a favore del Club rossonero per il prolungamento fino al 30 giugno 2029.