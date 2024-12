Compleanno Jovic, gli auguri speciali del Milan all’attaccante serbo che oggi compie 27 anni: «E’ un giorno importante»

Il Milan attraverso il proprio sito ha fatto gli auguri di compleanno a Jovic che oggi compie 27 anni.

GLI AUGURI DEL MILAN A JOVUC – Buon compleanno a Luka Jović! È un giorno importante per il nostro attaccante, che oggi spegne 27 candeline. Il serbo, classe 1997, dopo i 9 gol in 30 presenze della stagione passata, sta vivendo un’annata travagliata per via di tanti problemi fisici, che lo tengono ai box da diverse settimane. Il 26 novembre scorso si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema di pubalgia, e in questi giorni sta proseguendo il suo percorso di recupero. In attesa di rivederlo in campo, è il momento di mandargli gli auguri di tutta la famiglia rossonera per questo giorno speciale!