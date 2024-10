Compagnoni a Lazionews24: «Non vedo il Milan tra le favorite per la lotta Scudetto»

Maurizio Compagnoni, noto giornalista e telecronista, ha parlato del momento della squadra di Baroni in esclusiva ai microfoni di Lazionews24. Sulla lotta scudetto, invece, ha escluso il Milan tra le favorite.

Al momento la testa della classifica della Serie A è occupata dal Napoli di Antonio Conte. Quale squadra l’ha impressionata maggiormente in queste prime otto giornate? E, secondo lei, chi è la favorita per la vittoria finale?

«In questo momento non c’è una squadra che mi ha impressionato particolarmente. Ho la sensazione che tutte le squadre che puntano allo scudetto ancora non siano al massimo della forma. Lo stesso Napoli, che sta tentando la fuga, ancora non è al 100%. Credo che le favorite per la vittoria siano Juve, Inter e Napoli. La squadra di Inzaghi è quella più consolidata, perché ha dominato lo scorso campionato e perché ha inserito qualche giocatore importante nella rosa. Juventus e Napoli stanno costruendo qualcosa di nuovo, ma si vede che sono due squadre forti. Credo che debbano ancora crescere e che abbiano tutte le possibilità per farlo».