Compagnoni stronca Fonseca: «Non è l'allenatore giusto per il Milan. Come amava dire Allegri, ci sono le categorie...»

Compagnoni a Sky Sport 24 ha spiegato perché Fonseca non è l’allenatore giusto per il Milan di quest’anno: le dichiarazioni

FONSECA ALLENATORE GIUSTO PER IL MILAN QUEST’ANNO – «No. Non perché non sia bravo. A me era piaciuto alla Roma e in Francia, ha qualità. Ma come amava dire Allegri, ci sono le categorie. Allora o fai risultati e la società ti aiuta, o vai in difficoltà ed è difficile venirne fuori. Baroni se non fosse partito bene alla Lazio avrebbe incontrato difficoltà perché veniva da uno status non da Lazio. Fonseca viene da status non da Milan pur essendo potenzialmente da Milan. I risultati all’inizio non gli hanno dato ragione. Giampaolo ha perso la prima partita col Milan e non ne è uscito più...».