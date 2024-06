Comotto Milan, il centrocampista PRONTO a firmare il primo contratto da professionista! I DETTAGLI dell’accordo e dove giocherà

Comotto Milan, il centrocampista PRONTO a firmare il primo contratto da professionista! I DETTAGLI dell’accordo

Gli uomini del calciomercato Milan guardano anche al futuro e pensano a blindare i gioielli del proprio vivaio: non solo Camarda, i rossoneri hanno trovato l’accordo per far firmare il primo contratto da professionista a Christian Comotto. Il ragazzo classe 2008, che di ruolo fa il centrocampista, giocherà la prossima stagione col Milan Primavera. Di seguito i dettagli dell’accordo, svelati da Fabrizio Romano su X.

I DETTAGLI – «Il Milan ha raggiunto un accordo sul nuovo contratto per il talento 16enne Christian Comotto. Il contratto avrà validità fino a giugno 2027, Comotto farà parte della Primavera la prossima stagione; è stato tra i giocatori più giovani ad aver mai giocato nella Youth League con il debutto a 15 anni».