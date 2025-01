Como Milan, la Serie A sorprende tutti: la scelta sul migliore in campo – FOTO

Como Milan, è stato premiato il man of the match del Sinigaglia. La scelta sorprende i tifosi e non solo

Come di consueto, la Lega Serie A, al termine di Como Milan ha eletto il man of the match. Il vincitore del premio nella sfida andata in scena al Sinigaglia è stato Emerson Royal, l’uomo che non ti aspetti, che ha ricevuto anche i complimenti del tecnico.

Emerson Royal è il Panini Player of the Match di #ComoMilan nel giorno del suo compleanno!🥳🏆 pic.twitter.com/MGUhUiBSPx — Lega Serie A (@SerieA) January 14, 2025

Piccola curiosità, il terzino ha ricevuto questo riconoscimento nel giorno del suo ventiseiesimo compleanno.