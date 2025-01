Como Milan, rivoluzione Conceicao? Tre mosse al vaglio del tecnico. Possono giocare loro

Condividi via email

Como Milan, Sergio Conceicao prepara la mini rivoluzione: tre i cambi rispetto al Cagliari, possono giocare loro

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, è pronto ad effettuare tre cambi in vista della gara di oggi pomeriggio tra Como e Milan, recupero della sfida rinviata per la Supercoppa Italiana poi vinta dai rossoneri.

In difesa tornerà dalla squalifica Emerson Royal mentre a centrocampo Bennacer farà rifiatare Yunus Musah. Infine in attacco Tammy Abraham appare favorito per sostituire il diffidato Alvaro Morata.