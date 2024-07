Colpani, l’ex obiettivo Milan è ARRIVATO a Firenze, VISITE MEDICHE iniziate con la Fiorentina

Andrea Colpani si prepara a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. L’ex obiettivo del Milan è arrivato in città per le visite

Tutto confermato. Andrea Colpani, ex obiettivo del Milan, si prepara a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina.

Come riportato da Gianluca di Marzio, cessione dal Monza per il trasferimento in prestito oneroso di 4 milioni, con diritto di riscatto di 12 più 2 di bonus, per un’operazione totale di 14 milioni di euro. Al giocatore 1+4 anni di contratto, quindi se verrà riscattato e verranno raggiunti i bonus, si arriverà ai 18 richiesti dal Monza.

Il giocatore si trova all’Istituto Fanfani dove sta svolgendo le visite mediche. Una volta terminate raggiungerà poi subito i nuovi compagni di squadra in ritiro in Inghilterra.