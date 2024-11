Classifica sportivi italiani più ricchi 2024, un tifosissimo del Milan guida la graduatoria! Ecco chi è

Classifica sportivi italiani più ricchi 2024, Jannik Sinner, tennista e grandissimo tifoso del Milan, guida la speciale graduatori

Di seguito la classifica degli sportivi più ricchi del 2024. A comandare l’elenco – come riportato da Sportface – ecco il tennista Jannik Sinner, fermo a quota 65 milioni di euro guadagnati nell’arco dell’anno e grandissimo tifoso rossonero.

Subito dopo l’ex PSG Marco Verratti, che attualmente gioca con l’Al-Arabi (30 milioni di euro netti annui per lui). Chiude il podio invece Simone Fontecchio, in forza ai Detroit Pistons in NBA, con 7.4 milioni netti. Subito dopo ancora calciatori, a 7 milioni troviamo l’ex Milan Sandro Tonali ora Newcastle e l’ex Lazio Ciro Immobile tesserato del Besiktas. Spazio anche alla MotoGP, Pecco Bagnaia – tifosissimo della Juventus – è sesto. Seguono Nicolò Barella che si porta a casa ben 6.5 milioni netti, Gianluigi Donnarumma e per finire il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni (5.5).