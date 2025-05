MN24 – Infortunati Milan, ottime notizie da Milanello! Loro due regolarmente in gruppo. I dettagli

Infortunati Milan, arrivano ottime notizie da Milanello: Tomori e Fofana hanno lavorato in gruppo. Ancora a parte Sottil e Bondo

Come appreso da Milannews24, Il Milan si prepara per la finale di Coppa Italia contro il Bologna e ci sono novità importanti dalla lista infortunati. Fofana è guarito e sarà disponibile per la finale, mentre Tomori ha subito solo una botta alla testa e sembra pronto per partire titolare: entrambi hanno lavorato in gruppo.

L’unica eccezione è rappresentata da Bondo e Sottil, che hanno lavorato ancora a parte, con tutto il resto dell’organico rossonero a disposizione per la partita di mercoledì.