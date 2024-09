Chukwueze Milan, novità INCREDIBILE! Il nigeriano prepara la RINASCITA: alleato di FIDUCIA a Milanello

Chukwueze-Milan, novità incredibile: l’esterno nigeriano partirà dal primo minuto contro il Venezia facendo rifiatare Pulisic

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è un’importante novità di formazione in casa Milan in vista della sfida contro il Venezia di sabato 14 settembre a San Siro. Paulo Fonseca ha tutta l’intenzione di rilanciare dal primo minuto Samuel Chukwueze come esterno destro d’attacco.

Il nigeriano farà così rifiatare Pulisic, di rientro solo a poche ore dalla sfida contro i lagunari dagli impegni con gli Stati Uniti. Per l’ex Villarreal una grande occasione per mettersi in mostra.