Chukwuemeka Milan, ANNUNCIO di Maresca sull’obiettivo a centrocampo: «Rimane al Chelsea? Dico QUESTO»

Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa di Carney Chukwuemeka, obiettivo del Milan

In conferenza stampa, il tecnico del Chelsea Enzo Maresca ha parlato così di Carney Chukwuemeka, obiettivo del calciomercato Milan. Queste le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Carney è un ottimo giocatore, ma a causa di alcuni infortuni in passato… penso che sia importante che giochi 30 o 35 partite di fila. Giocherà per noi? Non ne sono sicuro…» ha detto Maresca, lasciando una porta aperta al possibile addio del calciatore negli ultimi giorni di mercato.