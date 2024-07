Chukwuemeka Milan: affare possibile solo in un caso, la CONDIZIONE che può portarlo in rossonero! La RIVELAZIONE

Il calciomercato Milan si muove per un colpo a centrocampo. In tal senso l’affare Chukwuemeka è possibile solo in un caso

Ad una sola condizione. Il calciomercato Milan si muove per un colpo a centrocampo. In tal senso l’affare Chukwuemeka è possibile solo in un caso. La rivelazione di Ceccarini a riguardo:

LE PAROLE – «L’asse tra Milan e Chelsea, che negli scorsi anni ha portato a diversi affari, rimane caldo anche sul fronte di Chukwuemeka, altro centrocampista, classe 2003, che piace molto. La dirigenza rossonera sta cercando di convincere il Chelsea, che però non è interessato a un prestito con diritto. E così ecco che il discorso potrebbe svilupparsi solo davanti all’ipotesi un di obbligo condizionato»