Chiesa Milan, SMENTITA la trattativa con quel club: il suo FUTURO è tutto da decidere ma questa cosa è certa! Le ultimissime

SkySport ha fornito un importante aggiornamento sul futuro di Federico Chiesa, calciatore accostato anche al calciomercato Milan e destinato a lasciare la Juventus in questa sessione estiva.

PAROLE – «Chiesa non rientra piani di Thiago Motta. Contratto in scadenza nel 2025. Non ci sono trattative al momento, la valutazione è attorno ai 20/25 milioni. Vuole giocare la Champions, Premier ipotesi gradita. Ad oggi non c’è nulla di concreto».