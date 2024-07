Chiesa Milan, tutti lo vogliono... Tranne Thiago Motta! La Juventus aspetta l'offerta NOVITÀ

Chiesa Milan, tutti lo vogliono… Tranne Thiago Motta! La Juventus aspetta l’offerta. La NOVITÀ di calciomercato

Federico Chiesa sta diventando sempre più un oggetto del desiderio di molte squadre in questa sessione di calciomercato. Anche il mercato Milan è stato accostato all’esterno bianconero e potrebbe osservare la situazione in caso di mancato rinnovo con la Juventus, così come l’Inter.

Come riportato da Sky Sport, la dirigenza bianconera starebbe aspettando l’offerta giusta per lasciare andare via il proprio attaccante, in base anche alle destinazioni gradite dal giocatore. Non è un mistero che non rientri nel progetto tecnico di Thiago Motta.