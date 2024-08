Chiesa Milan, la ROTTURA con la Juve e con Thiago Motta nasce da questi 2 MOTIVI! Il punto sull’attaccante bianconero

Accostato anche al mercato Milan, Federico Chiesa è diventato un vero e proprio caso per la Juve, che lo ha ufficialmente messo sul mercato. La rottura dell’attaccante con i bianconeri si basa su due motivi: uno tecnico e uno contrattuale. Come spiegato da Sky Sport il primo è legato al fatto che il giocatore non rientra nei piani di Thiago Motta. Il secondo riguarda il contratto in scadenza nel 2025, per cui non è stato trovato l’accordo per il rinnovo, e l’ingaggio pesante da 10 milioni lordi.

Ora la Juve deve trovare la giusta soluzione, considerando che l’attaccante vorrebbe andare in una squadra che gioca la Champions.