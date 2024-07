Chiesa Milan, la Juve lo CEDERÀ! L’esterno prende tempo: un club fa sul serio ULTIME

Chiesa Milan, la Juve lo CEDERÀ! L’esterno prende tempo: un club fa sul serio. Le ULTIME sull’obiettivo di mercato

Chiesa ha preso tempo sul suo futuro per valutare tutte le proposte sul piatto. Di certo c’è che il contratto in scadenza nel 2025 non sarà rinnovato, che è fuori dai piani di Thiago Motta e che la Juve lo cederà nel corso di questo mercato estivo. A riferirlo è Sky Sport.

Resta da capire quale sarà la valutazione che i bianconeri fanno per la partenza del proprio attaccante. Su Chiesa è vivo l’interesse della Roma e qualche settimana fa i dirigenti giallorossi hanno avuto un incontro con il suo entourage oltre al calciomercato Milan a cui è stato accostato più volte. Se l’ex Fiorentina dovesse dare l’ok, la Juve non farebbe fatica a trovare l’accordo per la cessione alla squadra di De Rossi. La Roma, comunque, continua a portare avanti le proprie operazioni di mercato.