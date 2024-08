Chiesa Milan: l’interesse del Barcellona resta CONCRETO, la STATEGIA del club spagnolo

Il futuro di Chiesa resta incerto. Accostato al Milan e in uscita dalla Juventus piace al Barcellona. La strategia del club blaugrana

Giorni decisivi. Il futuro di Chiesa resta incerto. Accostato al Milan e in uscita dalla Juventus piace al Barcellona. La strategia del club blaugrana. La rivelazione di Di Marzio a Sky:

LE PAROLE – «Su Chiesa c’è l’interesse concreto del Barcellona che però ad oggi non è riuscito a tesserare ne a iscrivere Dani Olmo, lo farà perchè si libererà di varie caselle, oggi è andato via Gundgan, Faye è andato al Rennes. Attraverso questi calcoli cercherà di iscrivere subito Dani Olmo e poi presenterà l’offerta alla Juve per Chiesa»