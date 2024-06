Chiesa Milan: INCONTRO tra la Juve e l’agente Ramadani. L’attaccante può partire, cosa filtra sul suo futuro. Tutti i dettagli

Come rivelato da Fabrizio Romano, tramite X, c’è stato un summit tra la Juve e l’agente di Federico Chiesa per parlare del futuro del numero 7 bianconero, accostato anche al mercato Milan.

PAROLE – «Il futuro di Federico Chiesa sarà deciso dopo Euro 2024, piano chiaro sia per la Juventus che per l’entourage del giocatore Dopo l’incontro con l’agente Ramadani, la Juve resta aperta a proposte per vendere Chiesa ma il giocatore valuterà tutte le sue opzioni dopo gli Europei. Niente è ancora deciso».