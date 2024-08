Chiesa Milan, i rossoneri RIFLETTONO! Prezzo ok ma un OSTACOLO blocca Furlani: cosa serve per la fumata bianca

Chiesa-Milan, i rossoneri riflettono: il prezzo, 15 milioni di euro, è alla portata: da superare lo scoglio legato all’ingaggio

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Federico Chiesa potrebbe presto diventare un nome caldo del calciomercato Milan. Questa la disamina:

PAROLE – «Per Kalulu che spera di sbarcare presto alla Continassa c’è un bianconero che potrebbe fare il percorso inverso, anche se in questo caso siamo in una fase di assoluto stallo: si tratta di Federico Chiesa, contratto in scadenza nel 2025 e fuori dal progetto bianconero. L’esterno azzurro non è stato convocato per l’amichevole di domenica in Svezia come era accaduto contro il #Brest e nel test in famiglia con la Next Gen. Nei giorni scorsi Chiesa è stato proposto al #Milan, ma non c’è stata apertura da parte del club rossonero. La Juventus lo valuta intorno ai 15 milioni e non avrebbe alcun tipo di problema a cederlo a una diretta concorrente. L’ostacolo è l’ingaggio del giocatore: Federico guadagna 5 milioni all’anno e ne chiede oltre 6. Troppi secondo il Diavolo che per il momento non ha approfondito il discorso. Chiesa punta ancora alla Premier ma per ora non c’è niente di concreto».