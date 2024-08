Chiesa Milan: la CIFRA cui pensano i rossoneri per TENTARE la Juventus, cosa filtra

Tra i nomi accostati al Milan sul calciomercato c’è quello di Chiesa. La cifra a cui pensano i rossoneri per tentare la Juve

Idea last minute. Tra i nomi accostati al Milan sul calciomercato c’è quello di Chiesa. La cifra a cui pensano i rossoneri per tentare la Juve:

come riportato dal Secolo XIX facendo leva su questa esigenza dei bianconeri, il club rossonero sta pensando di mettere sul piatto una cifra di circa 10 milioni di euro per provare a tentare la Juve, qualora la situazione in uscita di Chiesa non si sbloccasse da qui a fine agosto e si arrivasse dunque a dover cercare una soluzione di compromesso.