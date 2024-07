Chiesa Milan: la Juventus ha preso una DECISIONE sul futuro, la linea bianconera è chiara

In casa Juventus tiene banco il futuro di Chiesa, accostato anche al calciomercato Milan. In tal senso il club ha preso una decisione

come riportato da Fabrizio Romano l’ intenzione è di vendere l’esterno italiano quest’estate con contratto in scadenza a giugno 2025. Thiago Motta non vede Chiesa come parte fondamentale del suo progetto, alla ricerca di soluzioni. La Juventus vuole prendere una nuova ala dopo Koopmeiners.