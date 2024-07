Chiesa Milan, dopo l’Europeo deludente cambia tutto? Le FORMULE per lasciare la Juve: i dettagli sul bianconero

E’ stato un Europeo deludente quello di Federico Chiesa, che sperava di potersi rilanciare per attirare gli interessi dei top club europei su di lui. Un problema anche per la Juve, che chiede 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore, ma che non è nella posizione di pretendere troppo visto il contratto in scadenza tra un anno.

Non c’è fretta di vendere ma, come scrive Tuttosport, un acquirente bisognerà trovarlo. Il calciomercato Milan era uno di quei nomi accostati a Chiesa ma si parla di possibili scambi (vedi quello con Sancho) o di cessione classica (il Bayern però non affonda), ma non sarebbe da escludere un possibile ritorno al tavolo delle trattative per il rinnovo se la situazione non dovesse sbloccarsi.