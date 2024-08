Chiesa Milan, il Barcellona chiede un SACRIFICIO all’agente dell’attaccante: ecco di COSA si tratta. Così si avvicinerebbe ai blaugrana

Una volta esser stato messo in vendita dalla Juve, su Federico Chiesa si sono incentrate le attenzioni del mercato Milan e i altri grandi club in giro per l’Europa come il Barcellona. Proprio la squadra spagnola sembra quella maggiormente intenzionata ad accontentare i bianconeri, acquistando prima della chiusura della finestra estiva il calciatore che ha il contratto in scadenza nel 2025.

Stando a quanto riferito dal giornalista Daniele Longo su X, i blaugrana avrebbero chiesto un sacrificio a Fali Ramadani, agente del calciatore, chiedendogli uno sconto sull’ingaggio: da 5 milioni più bonus a 4 milioni.