Chiesa Milan, ACCORDO tra il bianconero e il Barcellona! CIFRE da urlo: cosa manca per la chiusura dell’affare. I dettagli dalla Spagna

Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona ha raggiunto un accordo con Federico Chiesa, con cui ha già concordato i termini personali di un contratto che vedrà l’esterno seguito anche dal mercato Milan fare un piccolo sacrificio economico, dando un taglio al suo ingaggio.

La Juve ora è pronta a trattare con i blaugrana per la partenza di un giocatore considerato fuori dai piani da ormai diversi mesi. Si parla di un affare molto economico da 9 milioni più altri 4 di bonus vari, che consentirebbero ai bianconeri di non perderlo a zero.