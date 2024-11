Chiesa, addio imminente al Liverpool? Sul suo eventuale ritorno in Italia filtra questo. Le ultimissime sulla squadra rossonera

Il nome di Federico Chiesa potrebbe nuovamente essere accostato al calciomercato Milan. L’ex Juve si è trasferito in estate al Liverpool, dove finora ha trovato pochissimo spazio. A parlare di questa situazione ci ha pensato Niccolò Ceccarini attraverso il suo editoriale per TMW.

CHIESA – «Un altro giocatore che sta facendo parlare di sé, ovviamente in ottica mercato è Federico Chiesa. Dopo il suo trasferimento al Liverpool in estate c’è ora da capire cosa accadrà a gennaio. Il valore non si discute ma è chiaro che ha bisogno di spazio per tornare ad esprimere tutto il suo talento. Il percorso di Chiesa ai Reds è stato bloccato anche dalla condizione fisica e l’obiettivo ora è ritrovare lo smalto dei giorni migliori. Perché così sarebbe un valore aggiunto anche per la Nazionale di Spalletti. Per quanto riguarda il suo futuro a ora è tutto fermo. O almeno niente è ancora deciso in maniera definitiva . Presto però in casa Liverpool verrà fatto un punto della situazione per capire quale sia la strada migliore da seguire. Ovviamente non si può escludere a priori neanche un ritorno in serie A. I rumors su Inter e Roma per ora restano tali. E così bisognerà ancora attendere un po’. Tra un mese lo scenario sarà più chiaro».