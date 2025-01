Champions League, match point per il Milan a Zagabria: i numeri parlano chiaro

Condividi via email

Champions League, il Milan ha il destino nelle proprie mani nella trasferta croata. Cosa dicono i numeri delle due squadre

Il Milan nel match in programma domani alle ore 21:00 avrà il destino nelle proprie mani per la qualificazione diretta agli ottavi di finale. In caso di successo passerà sicuramente, anche con un pareggio potrebbe riuscire ad evitare i playoff.

I rossoneri in Champions League sono reduci da cinque vittorie consecutive, mentre la Dinamo Zagabria nelle ultime tre uscite ha raccolto un solo punto.