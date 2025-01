Champions League – In campo Milan, Inter, Juventus, Atalanta e Bologna: dove seguire la diretta

Condividi via email

Champions League – 36 squadre in campo, 18 partite in contemporanea: dove seguire la super diretta questa sera

Alle ore 21:00 scenderanno in campo le 36 squadre di Champions League nella gara valevole per l’ultima giornata della fase a girone unico. Ben 18 partite in contemporanea, 17 delle quali saranno trasmesse su Sky (anche il Milan) e sarà possibile seguirle anche tramite il canale Diretta Gol.

In esclusiva su Prime Video c’è Inter-Monaco, in chiaro su TV8 sarà invece trasmessa Manchester City-Brugge.