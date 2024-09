Champions League, un’avversaria del Milan VINCE e CONVINCE: rossoneri AVVISATI

Un’avversaria del Milan in Champions League vince e convince nel proprio campionato in attesa di incontrare i rossoneri

Il Girona, prossimo avversario del Milan in Champions League, ha ritrovato la sua forma migliore. Dopo un inizio stentato con un solo punto nelle prime due partite, la squadra catalana ha conquistato sei punti nelle ultime due, inclusa una netta vittoria per 2-0 in trasferta contro il Siviglia.

I gol di Martin e Ruiz su rigore hanno suggellato la prestazione convincente del Girona. Il Milan affronterà questa squadra rinata nella 7ª giornata della fase a gironi di Champions League, il 22 gennaio 2025 alle ore 21:00.