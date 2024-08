Champions League Milan, QUANDO i rossoneri giocheranno a San Siro? Le partite in casa e quelle in trasferta: il calendario

È da poco terminato il sorteggio di Champions League e il Milan ha conosciuto quelle che saranno le sue avversarie. In attesa di conoscere il calendario completo con le date ecco quali sfide verranno giocate in casa e quali in trasferta.

Il Milan sfiderà il Liverpool, Club Brugge, Stella Rossa e Girona in casa mentre il Real Madrid, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagabria e Slovan Bratislava in trasferta.