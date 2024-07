Chalobah Milan si può fare con questo INCASTRO! E il Chelsea ha già fissato il PREZZO: le ultime

Chalobah Milan si può fare con questo INCASTRO! E il Chelsea ha già fissato il PREZZO per la cessione: le ultime

Possibile ritorno di fiamma da parte del Milan per Chalobah, difensore di proprietà del Chelsea che potrebbe lasciare Londra in estate in quanto non fa parte dei piani del nuovo allenatore Maresca.

I rossoneri lo hanno seguito in passato e potrebbero tornare alla carica nel caso in cui dovesse partire Thiaw (su cui c’è ora il Newcastle). Il club di Londra intanto ha fissato il prezzo per la cessione: serviranno 20 milioni di euro, scrive la Gazzetta dello Sport.