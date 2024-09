Cessione Milan, CLAMOROSA RIVELAZIONE: spunta un RICCHISSIMO investitore

Torna di moda la cessione del Milan, con alcune fonti che parlano di potenziali investirori interessati al club

Il Milan continua ad essere al centro di voci riguardanti potenziali investitori provenienti dall’Arabia Saudita, nonostante l’assenza di conferme ufficiali o trattative concrete. La società rossonera rimane saldamente nelle mani di RedBird, ma un recente documento pubblicato dal Ministero per gli Investimenti di Riad ha riacceso le speculazioni.

Secondo quanto riporta La Repubblica, il documento, intitolato “Why Saudi Sport 2024”, mira ad attrarre nuovi investitori nel settore sportivo saudita e, sorprendentemente, include il Milan tra le società qualificate come “potenziali investitori nel Regno”. Nonostante non vengano forniti dettagli sulla natura di questa possibile partnership, la presenza del nome del Milan in un documento ufficiale del governo arabo ha inevitabilmente suscitato interesse.

Da parte del club rossonero, tuttavia, non sono arrivate conferme. Fonti interne al Milan hanno dichiarato di non essere a conoscenza di alcun coinvolgimento in iniziative di investimento in Arabia Saudita. Nonostante le smentite, la presenza del Milan nel documento saudita alimenta le voci su un possibile interesse da parte di investitori del Regno, lasciando aperta la porta a futuri sviluppi.