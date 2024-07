Ceccarini RIVELA: «Morata al Milan ha fatto partire il giro degli attaccanti. Ecco cosa SUCCEDE adesso»

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha fatto il punto sul calciomercato Milan. Queste le sue parole

Nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sugli attaccanti in chiave calciomercato.

PAROLE – «Quella che sta per cominciare può essere una settimana decisiva per Osimhen e Lukaku. Il trasferimento di Morata al Milan ha fatto partire il giro degli attaccanti. Kolo Mouani è in uscita dal Paris Saint Germain, una situazione che spalancherebbe ancora di più le porte per un assalto decisivo del club francese per Osimhen. Il bomber nigeriano è destinato a lasciare Napoli e la destinazione Psg al momento resta quella più probabile. C’è da tenere presente che la clausola rescissoria è intorno ai 120 milioni di euro, bisognerà capire adesso quale sarà l’offerta che verrà presentata al club azzurro. Una volta trovato l’accorso ci sarà il via libera per l’acquisto di Lukaku. Il centravanti belga ha in linea di massima un’intesa sull’ingaggio fino al 2027 a 6 milioni di euro netti a stagione più bonus. La richiesta del Chelsea è di 35 milioni di sterline, il Napoli spera di poterla abbassare un po’. La sensazione è che alla fine l’operazione si farà. In uscita rimane il Cholito Simeone che piace tanto alla Lazio. Insomma sarebbe lui il sostituto di Immobile».