Castrovilli si presenta alla Lazio: «Scelta del numero di maglia? Per questo ex giocatore del Milan!». Le dichiarazioni

Castrovilli è diventato un nuovo calciatore della Lazio. Nel corso della sua presentazione ai canali ufficiali del club, l’ex Fiorentina ha rivelato di aver scelto il nuovo numero di maglia anche per l’ex Milan Kakà.

PAROLE – «Un giocatore della Lazio che ti piace? Rocchi, anche se non rispecchia il mio ruolo. Lo vedevo come il simbolo della Lazio. Il 22? Per Kakà, ma soprattutto l’ho scelto per mio figlio, è nato il 4 febbraio. 2+2=4. Sono innamorato dei bambini, essere genitore è un’emozione incredibile».