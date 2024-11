Cassano: «Il Milan deve fare punti col Real Madrid, è decisiva. Fonseca? Spero questo per lui»

Cassano a Viva El Futbol ha parlato della partita tra Milan e Real Madrid: «Deve fare punti. Fonseca? Spero questo per lui»

Cassano a Viva El Futbol ha detto la sua sulla partita che il Milan gioca contro il Real Madrid.

CASSANO – «Real Madrid Milan è la partita tra la prima e seconda regine d’Europa. In quello stadio là 90 minuti sono molto lunghi. È complicato al Bernabeu: come le notti di Champions a San Siro, diventa un altro stadio, la Champions è la loro casa. Questa partita è speciale e loro rendono al meglio. Il Real Madrid è grande favorito, viene dalla scoppola col Barcellona, non ha giocato e ha riposato. In questa Champions non ti puoi arrangiare, è una partita decisiva soprattutto per il Milan. Deve andare lì per fare punti. Spero per Fonseca che la squadra possa dargli delle risposte che merita. Puoi venire sconfitto, ma con delle certezze. Fonseca ci sta mettendo tutto il possibile per dare un’idea alla squadra, però a malincuore io non ho visto la strada del Milan, si ondeggia come le montagne russe. Spero in una grande prestazione per il futuro del Milan e di Fonseca».