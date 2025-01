Cassano su Leao: «Si sente un fenomeno ma non lo è! La cosa che mi dà fastidio è questa». Le ultimissime sui rossoneri

Antonio Cassano contro Leao, non siamo ancora arrivati alla fine. A Viva el Futbol ha attaccato nuovamente il giocatore del Milan.

CASSANO SU LEAO – «La cosa che a me da fastidio di questo personaggio è che lui si sente un fenomeno, un campione, dall’atteggiamento e soprattutto perché un giocatore del genere deve prendere 8 milioni. Io giudico in base a quello. Poi abbiamo idee diverse. Se un giocatore prendere 8 milioni di euro, e fa la panchina in Nazionale, escluso adesso che adesso è arrivato Martinez. In campo internazionale non ha mai deciso, in Italia ha la media di 4-5 gol a stagione, in 6 anni eh. 6 anni».